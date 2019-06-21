2019/06/21 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم تجمع الجامعيين العراقيين الدارسين في إيران حفل تخرج الطلبة العراقيين , وذلك بالتعاون مع مؤسسة ملتقى العلم والدين الثقافية, و تزامناً مع يوم الفتوة ونزول نداء السماء ( لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار ).وجاء ذلك تلبية لدعوة سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في جعل يوم الخامس عشر من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران: حفل تخرج للطلبة العراقيين تزامناً مع يوم الفتوة النعيم نيوز.

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