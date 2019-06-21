الفايز يرجح اكمال الكابينة الوزارية خلال 3 ايام

2019/06/21 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- رجح النائب عن تحالف البناء عامر الفايز، اليوم الجمعة، حسم ملف استكمال الكابينة الوزارية العراقية خلال الايام الثلاثة المقبلة.مشيرا الى ان الاسماء المطروحة حاليا عبر وسائل الاعلام كان عليها خلافات سابقا داخل نفس الكتل، موضحا في الوقت نفسه ان اتفاقات حصلت داخل نفس الكتل ما يجعل حسمها اكثر قربا.وقال عامر الفايز ، ...

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