الروبل عند أعلى مستوى في نحو 11 شهرا

2019/06/21 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..سجلت العملة الروسية مستويات قياسية في الارتفاع أمام الدولار كانت الأعلى في نحو 11 شهرا، حيث انخفض سعر الدولار إلى ما دون 63 روبلا.وخسرت العملة الأمريكية خلال تعاملات أمس قرابة 90 كوبيكا أمام نظيرتها الروسية وأغلقت التعاملات عند 62.86 روبل، فيما تراجع اليورو بواقع 55 كوبيكا إلى 71 روبلا، وفق بيانات بورصة […]

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