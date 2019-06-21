قائممقام سنجار: وزسر الهجرة وعدنا برعاية الناجيات الايزيديات

2019/06/21 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن قائممقام قضاء سنجار محما خليل، الجمعة، ان وزير الهجرة نوفل بهاء موسى أكد قرب اغلاق مخيمات النازحين في نينوى والعمل على اعادتهم لمناطقهم، ووعدنا برعاية الناجيات الايزيديات.وقال خليل في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “وزير الهجرة حضر الى نينوى، وبصحبته لجنة تمثل اغلب الوزارات الاتحادية، تعمل على اغلاق

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