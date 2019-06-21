2019/06/21 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت الإذاعة الرسمية الجزائرية ، بأن محكمة أمرت بحبس رجل الأعمال حسن عرباوي بشأن مزاعم فساد.

وعرباوي هو مدير شركة جلوبال جروب الخاصة، التي تدير مصنعا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة جزائرية تأمر بحبس شريك كيا موتورز في مزاعم فساد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة جزائرية تأمر بحبس شريك كيا موتورز في مزاعم فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).