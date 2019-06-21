وزير الهجرة يخبر قيادات نينوى قرب اغلاق مخيمات النازحين

2019/06/21 | 13:24

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العهد نيوز- بغداد

اعلن قائممقام قضاء سنجار، محما خليل، عن ان وزير الهجرة نوفل بهاء موسى، اكد خلال حضوره لمحافظة نينوى، عن قرب اغلاق مخيمات النازحين

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