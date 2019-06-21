اقرأوا اعترافات مارينز جديد قتل طفلا مصلاويا يطالب الكونغرس باطلاق سراحه ترجمة خولة الموسوي

2019/06/21 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المارينز كوري سكوت الذي كان شاهدا في محاكمة المارينز المجرم ادوارد غالاغر انه شارك بقتل طفلا مصلاويا اسيرا عام 2017 كما أخبر سكوت محامي الدفاع أنه خلال فترة خدمته في الخارج ، شاهد الاستخبارات العراقية تقوم”التعذيب والاغتصاب وقتل السجناء”.“هل هذا سبب خنقك؟” سأل بارلاتور.“نعم” ، أجاب سكوت.وقال المجرم كوري سكوت، وضعت...

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