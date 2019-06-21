النفط ينخفض رغم التواترات بين امريكا وايران

2019/06/21 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية :الفرات نيوز}تخلت أسعار النفط عن مكاسب حققتها في وقت سابق الجمعة، لكن خام برنت القياسي ما زال بصدد تسجيل أول مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع، وسط تزايد التوترات في الشرق الأوسط بين امريكا وايران.

وتراجع اليوم الجمعة خام القياس العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.31% إلى 64.25 دولار للبرميل، بعدما قفز الخميس بنسبة 4.3%.في حين هبط الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.28% إلى 56.90 دولار، بعد أن صعد أمس بنسبة 5.4%.وعن وضع سوق النفط في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج، قال فيكتور شوم نائب رئيس استشارات الطاقة لدى شركة "آي إتش إس" للاستشارات، إن "الارتفاعات والانخفاضات التي سجلها سعر النفط في الآونة الأخيرة تشير حقيقة إلى حالة عدم استقرار في أسواق النفط نظرا لتزايد التوترات الجيوسياسية، والمخاوف من تباطؤ الطلب على النفط بسبب النزاعات التجارية".انتهى

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