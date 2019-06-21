2019/06/21 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر وفد دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية بتنظيم البرنامج القرآني التطويري لإعداد الكوادر القرآنية في جمهورية أوغندا والذي يعد باكورة البرامج التخصصية في القارة الأفريقية.إذ قال رئيس الدار حسن المنصوري إنه “تواصل مع أهداف الدار في تنظيم البرامج التطويرية والتخصصية في مختلف الدول ضمن رؤيتها في توسيع دائرة العمل التبليغي عبر الرقعة الجغرافية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد دار القرآن الكريم يصل أوغندا لتنظيم أول برنامج تطويري بالقارة الأفريقية النعيم نيوز.

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