مقتل واصابة ٣ من الحشد الشعبي بتفجير جنوب غربي كركوك

2019/06/21 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أفاد مصدر امني، بمقتل واصابة ٣ من افراد الحشد الشعبي بانفجار عبوة جنوب غربي كركوك.





وقال المصدر للنور نيوز، ان “احد افراد الحشد الشعبي اللواء 52 لقي مصرعه وجرح اثنان اخران بانفجار عبوة ناسفة صباح اليوم الجمعة”.





وتابع، ان “العبوة انفجرت في قاطع الزركه جنوب غربي المدينة”.





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