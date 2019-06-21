English | كوردى

نائب: الدراجي والحريري الاوفر حظا لشغل حقيبة الدفاع


نائب: الدراجي والحريري الاوفر حظا لشغل حقيبة الدفاع
2019/06/21 | 13:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد ..

اكد النائب عن تحالف القوى العراقية، يحيى المحمدي ،الجمعة، عن ابرز الاسماء المرشحة لنيل حقيبة وزارة الدفاع، صلاح الحريري، وهشام الدراجي.

وقال المحمدي، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، إن “الاسماء الاوفر حظاً لشغل حقيبة وزارة الدفاع، صلاح الحريري، وهشام الدراجي، فيما يبقى القرار الاول والاخير بيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الدراجي والحريري الاوفر حظا لشغل حقيبة الدفاع) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الدراجي والحريري الاوفر حظا لشغل حقيبة الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا