2019/06/21 | 13:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد ..
اكد النائب عن تحالف القوى العراقية، يحيى المحمدي ،الجمعة، عن ابرز الاسماء المرشحة لنيل حقيبة وزارة الدفاع، صلاح الحريري، وهشام الدراجي.
وقال المحمدي، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، إن “الاسماء الاوفر حظاً لشغل حقيبة وزارة الدفاع، صلاح الحريري، وهشام الدراجي، فيما يبقى القرار الاول والاخير بيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الدراجي والحريري الاوفر حظا لشغل حقيبة الدفاع) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد النائب عن تحالف القوى العراقية، يحيى المحمدي ،الجمعة، عن ابرز الاسماء المرشحة لنيل حقيبة وزارة الدفاع، صلاح الحريري، وهشام الدراجي.
وقال المحمدي، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، إن “الاسماء الاوفر حظاً لشغل حقيبة وزارة الدفاع، صلاح الحريري، وهشام الدراجي، فيما يبقى القرار الاول والاخير بيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الدراجي والحريري الاوفر حظا لشغل حقيبة الدفاع) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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