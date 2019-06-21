نائب: الدراجي والحريري الاوفر حظا لشغل حقيبة الدفاع

2019/06/21 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد النائب عن تحالف القوى العراقية، يحيى المحمدي ،الجمعة، عن ابرز الاسماء المرشحة لنيل حقيبة وزارة الدفاع، صلاح الحريري، وهشام الدراجي.وقال المحمدي، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، إن “الاسماء الاوفر حظاً لشغل حقيبة وزارة الدفاع، صلاح الحريري، وهشام الدراجي، فيما يبقى القرار الاول والاخير بيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد […]

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