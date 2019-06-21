شاهدوا بقايا الطائرة الامريكية التي اسقطتها ايران وسعرها ربع مليار دولار بقيت فقط حدايد ترجمة خولة الموسوي

2019/06/21 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت انباء ان ترامب ارسل الخميس رسالة الى ايران عبر سويسرا طالبهم فيها بالتفاوض الا ايران اخبروه ان خامنئي يرفض التفاوض وقال العميد في الدفاع الجوي الإيراني قادر رحيم زاده، إن اسقاط الطائرة الأمريكية “ناجم عن الطبيعة العدائية لأمريكا وعدم اكتراثها لحقوق الدول الأخرى”، مؤكدا أن بحوزة طهران تسجيلات لجميع الإنذارات التي وجهت للطائرة وإحداثيات...

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