المباشرة بصيانة واكساء طريق كربلاء – عين التمر

2019/06/21 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت شركة آشور للمقاولات العامة بصيانة واكساء الاماكن المتضررة من الجزء الأول من طريق كربلاء – عين التمر .وقال قائممقام قضاء عين التمر رائد المشهداني إن الشركة قامت بأكساء كيلومترين على مدار يومين متتاليين من الأجزاء المتضررة للمقطع المحاذي لنقطة (صفر) في بداية السايد الثاني من المقطع الثاني حيث سيتم صيانة الأضرار الأخرى باتجاه […]

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