2019/06/21 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ثلاثة اشخاص اطلقوا النار خلال شجار غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ثلاثة اشخاص اطلقوا النار خلال شجار غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).