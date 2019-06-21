2019/06/21 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو…ياحسن العاقولي انت وسيدك اصغر واتفه واحقر من ان تنالوا من رجال الانتفاضة الشعبانية ومجاهدي رفحاء !. حميد الشاكر) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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