2019/06/21 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مركز علوم القرآن الكريم في “مزار السيد إبراهيم أحمر العينين” في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى دوراته القرآنية الصيفية للبراعم من الذكور والإناث.وقال مسؤول المركز “كامل زيارة الفتلاوي” إن هذا المركز ومنذ تأسيسه قبل (9) سنوات يقيم هذه الدورات القرآنية في العطلة الصيفية لكلا الجنسين , حيث يقوم الأساتذة بتدريس أحكام التلاوة والتجويد والفقه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح الدورات القرآنية الصيفية للبراعم في مزار السيد إبراهيم أحمر العينين في المثنى النعيم نيوز.

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