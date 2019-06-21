2019/06/21 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكرت كتلة تحالف سائرون النيابية محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها نائبها محمد علي زيني.

واكدت المتحدث باسم الكتلة حمدالله الركابي في بيان، أن تحالف سائرون مستمر في مشروعه الاصلاحي ومحاربة الفساد، ولن تثنيه هذه المحاولات المتكررة عن المضي في اكمال المسيرة مهما كانت التضحيات.

ودعا الركابي، الجهات الامنية الى فتح تحقيق فوري وعاجل لمعرفة الجناة وكشف الجهات التي تقف وراءهم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: نستنكر محاول اغتيال النائب عن التحالف محمد علي زيني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون: نستنكر محاول اغتيال النائب عن التحالف محمد علي زيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).