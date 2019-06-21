المرجعية تحذر من خطر الألعاب الالكترونية على الشباب

2019/06/21 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..حذر ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، من “خطر عظيم” يهدد المجتمع العراقي وخاصة الشباب.وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف “نواجه غزواً من القنوات الفضائية وشبكات التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية الجذابة التي تجعل الابناء يسهرون الى الصباح وتعطيل سبل تطورهم وتنميتهم”.[…]

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