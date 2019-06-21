بعد شهور من الغياب… ملف التشكيلة الوزراية يعود إلى البرلمان

2019/06/21 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق عاد ملف #التشكيلة الوزارية العراقية، التي ما تزال تعاني من نقص وزراء لـ”#الداخلية والدفاع والتربية والعدل”، إلى #البرلمان، على إثر التطورات السياسية والتهديدات التي أطلقها زعيم […]

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