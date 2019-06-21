2019/06/21 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق قبل أسابيع فقط، بدا أن شركة الطاقة الأمريكية العملاقة إكسون موبيل بصدد المضي قدما في مشروع بقيمة 53 مليار دولار لتعزيز إنتاج العراق من النفط في حقوله الجنوبية، في خطوة مهمة لطموح الشركة بالتوسع في البلاد.لكن بحسب مسؤولين حكوميين في العراق، يساهم حاليا مزيج من الجدل بشأن التعاقد والمخاوف الأمنية، التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيمتها عشرات المليارات.. ايران تحبط اكبر صفقة في تأريخ العراق لإنتاج الكهرباء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيمتها عشرات المليارات.. ايران تحبط اكبر صفقة في تأريخ العراق لإنتاج الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).