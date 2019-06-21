رسو سفينة نادية الفخورة في خور الزبير

2019/06/21 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، رسو الناقلة البنمية العملاقة نادية الفخورة على أرصفة ميناء خور الزبير في محافظة البصرة.وتعتبر من أكبر ناقلات النفط التي قصدت الموانئ العراقية حيث يبلغ طولها ٢٥٠،١٧ متر وعرضها ٤٤ مترا” .وكان اسمها الطرق البحرية جوزيفا كاميجو وتحمل 112200.40 طن متري وصاحبها شركة شحن إيجيان والمشغل : داريا الشحن...

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