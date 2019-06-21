2019/06/21 | 13:48

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المرجع الخالصي: ’’اغتيال مرسي’’ يندرج ضمن مخطط الحرب على الإسلام

يتبع.



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بغداد اليوم- الديوانية

يستعد الصدريون فى محافظة الديوانية، الجمعة (21 حزيران 2019)، لتنظيم تظاهرة احتجاجاً على عدم اكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاص.

وقال فاضل الموسوي وهو أحد منسقي هذه التظاهرة، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هذه التظ

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تحالف القوى العراقية، يحيى المحمدي ، الجمعة (21 حزيران 2019)، عن ابرز الاسماء المرشحة لنيل حقيبة وزارة الدفاع العراقية، بحكومة عادل عبدالمهدي.

وقال المحمدي، لـ (بغداد اليوم)، إن "الاسماء الاوفر حظاً لشغل حقيب

بغداد اليوم- متابعة

قال المتنبئ الجوي صادق العطية، الجمعة (21 حزيران 2019)، أن اليوم هو اول أيام الصيف ’’فلكياً’’، فيما توقع ما سيحدث خلاله من تغييرات بحالة الطقس، وحالة اشعة الشمس.

واوضح العطية عبر حسابه في فيسبوك:

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