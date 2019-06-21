2019/06/21 | 13:51

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اتحاد علماء المسلمين يحذر من "أعشاش" لداعش في ديالى

بغداد -

كلمة

حذر اتحاد علماء المسلمين في محافظة ديالى، يوم الجمعة، من

وجود اعشاش لتنظيم داعش تجند الانتحاريين في اطراف قضاء خانقين في

المحافظة.

وقال رئيس الاتحاد جبار المعموري في بيان، انه "يحذر من اعشاش

داعشية تجند الانتحاريين في اطراف خانقين"، مشيرا الى ان "حادثة

الامس دليل اخر على خطورة الخلايا النائمة".

وكانت خلية الاعلام الامني قد اعلنت، أمس الخميس، عن مقتل انتحاري

يرتدي حزاما ناسفا، حاول استهداف احد المقاهي في قضاء خانقين

بمحافظة ديالى.

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