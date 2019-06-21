إندونيسيا.. مقتل العشرات بحريق في مصنع كبريت

2019/06/21 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعلنت الشرطة الإندونيسية مقتل 24 شخصا على الأقل اليوم الجمعة، جراء حريق ضخم اندلع في مصنع لإنتاج الكبريت، وذلك بحسب مسؤولين.وذكر مسؤول في الشرطة الإندونيسية، أن التقارير الأولية أشارت إلى وجود نحو 30 شخصا من العمال في المصنع وقت اندلاع الحريق، ولم يتضح بعد إن كان هناك ناجون.وبين المتحدث باسم شرطة […]

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