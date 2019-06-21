اعتقال مبتز الكتروني شرقي بغداد

2019/06/21 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أفاد مصدر أمني، الجمعة، بإلقاء القبض على مبتز الكتروني في ساحة مظفر شرقي بغداد.وقال المصدر في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “دوريات نجدة بغداد تمكنت من إلقاء القبض على شخص قام بابتزاز الكتروني لشخص يدعى (ح.س) عن طريق وسائل التواصل للاجتماعي قرب جسر مظفر ضمن منطقة حي اور شرقي بغداد”.وأضاف انه “تم […]

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