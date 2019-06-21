روسيا: الوضع في الخليج متوتر ويدعو للقلق الشديد

2019/06/21 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الجمعة، أن الوضع في منطقة الخليج متوتر للغاية ويدعو إلى القلق الشديد.وقال بيسكوف للصحفيين إن “الوضع في منطقة الخليج متوتر للغاية ويدعو للقلق الشديد، ونحن نتابع الموقف عن كثب وندعو جميع الأطراف التي لها علاقة بالموقف إلى ضبط النفس”.وكانت موسكو قد أعلنت عبر

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