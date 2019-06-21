حسن زادة للعهد: ايران رفضت التفاوض مطلقا مع الاداراة الامريكية في ظل التهديدات والعقوبات المفروضة

2019/06/21 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - محاولة واشنطن اختراق الأجواء الإيرانية يهدف لمعرفة القوة الإيرانية .

- واشنطن ادركت قوة ايران العسكرية بعد اسقاط طائرة التجسس ما دفعها لاتخاذ قرار التراجع

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