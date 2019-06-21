إدارة الطيران الأميركية تحظر رحلاتها قرب إيران على خلفية اسقاط الطائرة المسيرة

2019/06/21 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أمرا طارئا يمنع المشغلين الأميركيين من الطيران في مجال الدفاع الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان بسبب تصاعد التوتر.

وحذرت الإدارة في بيان، من تهديدات تواجه الطائرات المدنية في المجال الجوي الإيراني، معربة عن قلقها من استعداد إيران لاستخدام صواريخ أرض- جو بعيدة المدى في المجال الجوي الدولي دون سابق إنذار.

وأضافت، أن تطبيقات تتبع مسارات الرحلات الجوية أظهرت أن أقرب طائرة تجارية كانت في نطاق خمسة واربعين ميلا بحريا من الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران في المياه الدولية.

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