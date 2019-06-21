بسبب قانون الاستثمار.. عزوف عشرات الشركات عن العمل في الانبار

2019/06/21 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..طالب قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ،الجمعة، الحكومة المركزية الى اجراء تعديلات جوهرية في فقرات قانون الاستثمار بعد عزوف العديد من الشركات الاستثمارية التي تروم العمل في المحافظة .وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان”الاجراءات المعقدة والروتين القاتل في اجراءات قانون الاستثمار ادى الى عزوف العديد من الشركات الاستثمارية التي […]

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