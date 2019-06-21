2019/06/21 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، عن انطلاق عملية عسكرية لتنظيف الصحراء الحدودية الواقعة بين قضاءي القائم وسنجار ومنع تسلل عناصر تنظيم داعش.وذكرت الوزارة في بيان ، انه “انسجاماً مع متطلبات المعركة الميدانية الرامية لملاحقة الإرهاب والخلايا النائمة ولتنظيف الصحراء الحدودية الواقعة بين قضاءي القائم وسنجار نفذ اللواء السابع والعشرون واللواء الثامن فرقة المشاة السابعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية عسكرية لتنظيف الصحراء الحدودية بين قضاءي القائم وسنجار) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية عسكرية لتنظيف الصحراء الحدودية بين قضاءي القائم وسنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).