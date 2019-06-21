ذراع آلية تتحرك بالكامل باستخدام الأفكار

2019/06/21 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..ابتكر العلماء ذراعا آلية يتم التحكم بها ذهنيا أي أنها لا تعمل إلا عن طريق أفكار الشخص الذي يتعامل معها.وكشفت لقطات فيديو شخصا يستخدم الجهاز الرائد لمتابعة بقعة بيضاء في شاشة الكمبيوتر، وبدا مستخدم هذه التكنولوجيا مسيطرا عليها اعتمادا على منصات مثبتة على السطح الخارجي لرأسه.وكانت مثل هذه التكنولوجيا تعمل فقط […]

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