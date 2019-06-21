2019/06/21 | 14:10

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دبلوماسي إيراني: الفريق "ب" سيقود المنطقة إلى الحرب

دعا سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم

المتحدة مجيد تخت روانجي الاميركيين لعدم الوقوع في فخ فريق "ب"

الداعي إلى الدخول في حرب مع إيران.وقال تخت روانجي في حديث صحافي انه "من الواضح ان بعض المسؤولين

الاميركيين وبعض شخصيات المنطقة الذين سماهم الدكتور ظريف فريق "ب"

(بنيامين نتنياهو وبولتون ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان) يسعون وراء

الحرب والاشتباك في المنطقة"، مضيفا انهم يسعون لاثارة الفوضى في

المنطقة واشعال الحرب فيها.وذكر ان "عليهم ان يعلموا انه حينما تقع الحرب، لن يكون هنالك طرف

منتصر وطرف مهزوم بل سيتضرر الجميع".وتابع "انهم يسعون لإشعال الحرب دون التفكير بتداعيات ذلك على المنطقة

أو على اميركا"، آملا ان "يكون الاميركيون على حذر والا يقعوا في مثل

هذا الفخ الذي يمكن ان يجر المنطقة الى الفوضى".وفي رد على سؤال حول الاجتماع المرتقب عقده خلال الاسبوع القادم بشان

القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي حول الاتفاق النووي،

قال تخت روانجي إن موقع إيران واضح بشان القرار 2231، فاميركا خرجت من

الاتفاق النووي ما يعد انتهاكا صارخا للاتفاق والقرار 2231 وسنوضح

تماما في الكلمة التي سالقيها خلال الاجتماع القادم ونقدم الادلة

اللازمة في هذا المجال".وأكد أنه على الاطراف المتبقية في الاتفاق النووي خاصة الاوروبيين

العمل بتعهداتهم، وقال إنه "وفقا لقرارات الدولة (التي تصدر على

مراحل) التي ستنتهي مرحلتها الاولى بعد نحو 20 يوما سندخل المرحلة

الثانية في اطار الاتفاق النووي ان لم يبادر الاوروبيون للتعويض عن

الاضرار التي لحقت بايران اثر خروج اميركا من الاتفاق".

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