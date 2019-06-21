هل تلغي سامسونغ الأزرار في غالاكسي نوت 10؟

2019/06/21 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أسابيع قليلة من كشف النقاب عن "غالاكسي نوت 10"، تتواصل الشائعات الخاصة بجهاز سامسونغ الجديد، الذي يتوقع أن يطرح في الربع الثالث من هذا العام.

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