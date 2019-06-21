2019/06/21 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طهران وواشنطن على وقف التصعيد العسكري، وضبط النفس في منطقة الخليج، بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أمريكية مسيرة.وقال ماكرون للصحفيين في بروكسل، الجمعة، على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي إنه يحث جميع الأطراف على الهدوء وضبط النفس في هذه الفترة.وحذر الرئيس الفرنسي من أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يحث واشنطن وطهران على وقف التصعيد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يحث واشنطن وطهران على وقف التصعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).