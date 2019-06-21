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شاهد بالفيديو.. رجل اعتصرته الحياة.. فبكى وترجم لنا معنى ان يكون الانسان "مقطوعاً من شجرة" #المربد


شاهد بالفيديو.. رجل اعتصرته الحياة.. فبكى وترجم لنا معنى ان يكون الانسان
2019/06/21 | 14:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: nmOwtFYmyZA

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