ترامب يجدد دعوته الى ايران للتفاوض بعد الغائه هجوماً وشيكاً

2019/06/21 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية :الفرات نيوز} قال مسؤولان إيرانيان في تصريجات صحفية يوم الجمعة إن "طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر سلطنة عمان للتحذير من هجوم أمريكي وشيك على إيران.

وتحدث المسؤولان بعد قليل من نشر صحيفة نيويورك تايمز أن "ترامب وافق على شن ضربات جوية على إيران يوم الجمعة ردا على إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة لكنه ألغى الهجمات في اللحظة الأخيرة.وذكرت وسائل الاعلام أن "ترامب قال في رسالته إنه ضد أي حرب مع إيران ويريد إجراء محادثات مع طهران بشأن عدد من القضايا...



حدد فترة زمنية قصيرة للحصول على ردنا لكن رد إيران الفوري هو أن القرار بيد اية الله العظمى السيد علي خامنئي في هذه المسألة“.وقال المسؤول الثاني ”أوضحنا أن السيد الخامنئي يعارض أي محادثات لكن الرسالة ستنقل إليه ليتخذ القرار ومع ذلك أبلغنا المسؤول العماني أن أي هجوم على إيران ستكون له عواقب إقليمية ودولية“.وبعد أسابيع من تصاعد التوتر في ظل سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط في الخليج، قالت إيران يوم الخميس إنها أسقطت طائرة مراقبة عسكرية مسيرة أمريكية، الأمر الذي أجج مخاوف من مواجهة عسكرية صريحة بين البلدين الخصمين.وفي ظل تصاعد التوتر، أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أمرا طارئا يحظر على شركات الطيران الأمريكية التحليق في مجال جوي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان حتى إشعار آخر.ونشرت قوات الدفاع الجوي الإيرانية، اليوم ، مجموعة صور تظهر أجزاء مختلفة، للطائرة الأمريكية المسيرة التي تم إسقاطها أمس الخميس.وتظهر الصور بقايا مختلفة من الطائرة التي أكد الحرس الثوري إسقاطها فجر أمس "بعد دخولها أجواء البلاد وليس فوق المياه الدولية".انتهى

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