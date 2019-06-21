هل تلغي “سامسونغ” الأزرار في “غالاكسي نوت 10″؟

2019/06/21 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..قبل أسابيع قليلة من كشف النقاب عن “غالاكسي نوت 10″، تتواصل الشائعات الخاصة بجهاز سامسونغ الجديد، الذي يتوقع أن يطرح في الربع الثالث من هذا العام.ووفق ما نقل موقع “بوي جينيس ريبورت” المتخصص بالأخبار التقنية، فإنه كانت لدى سامسونغ بالفعل بعض المخططات لإلغاء الأزرار المادية واعتماد أزرار استشعار الضغط في هاتفها الجديد […]

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