2019/06/21 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في صلاة الدمعة انتحارين من داعش الارهابي في حيسينية الامام المنتظر بالبلديات وسط بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/21 | 14:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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