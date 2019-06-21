بالصور:الخطيب الحسيني السيد علي الطالقاني يتجول في اسواق الانبار

2019/06/21 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية صورا خاصة لخطيب المنبر الحسيني السيد علي الطالقاني وهو يتجول في اسواق الانباروقال الطالقاني ان هذه الزيارة توصل رسالة الى العراقيين ان مدينة لأنبار الحبيبه مع الإنسان موضحا ان الزيارة كانت برفقة القوات الداخلية وحماية الشخصيات.

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