2019/06/21 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاصيل بطولة غرب اسيا التي ستقام في كربلاء واربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/21 | 14:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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