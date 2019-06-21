شاهد.. أول صور من اجزاء طائرة التجسس الأمريكية بعد اسقاطها

2019/06/21 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر الحرس الثورة الإسلامية اليوم الجمعة، صور أجزاء من الطائرة الأمريكية التي تم اسقاطها مساء أمس في الأجواء الإيرانية بصاروخ ارض - جو محلي الصنع.

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