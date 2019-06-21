2019/06/21 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني ، اليوم الجمعة ، إصابة 3 اشخاص بانفجار حزام ناسف داخل حسينية الامام المنتظر شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن" حزام ناسف

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