2019/06/21 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ المركز الخبري الوطني-NNC نفى النائب عن محافظة نينوى قصي عباس اليوم الجمعة، اجراء اي تغيير ديموغرافي في محافظة نينوى وسهلها،مشيرا إلى عودة اغلب العوائل النازحة الى منازلهم في المحافظة.وقال عباس لـ”NNC”،إن” الحديث عن اجراء تغيير ديموغرافي في محافظة نينوى وسهلها كذبة كبرى”.وأضاف أن “أغلب العوائل التي نزحت من المحافظة عادت إلى منازلها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب :التغيير الديموغرافي في نينوى ” كذبة مابعدها كذبة” المركز الخبري الوطني.

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