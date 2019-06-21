2019/06/21 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، عن تفاصيل تتعلق بموقف الرئيس الأميركي ترمب، من حادث اسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة.

ونشرت الصحيفة تقريرا حمل عنوان، “ترمب يظن ان ضابطا إيرانيا منفلتا وغبيا أسقط الطائرة الأمريكية”، أوضحت فيه إن تصريحات ترمب بشأن اسقاط الطائرة، جاءت بعد إعلان إيران أن إسقاطها كان متعمدا، وأنها تعده نجاحا لقوات الدفاع الجوي الإيرانية، فيما لفتت الصحيفة الى ان ترمب، وبعد اجتماعه بمستشاريه في البيت الأبيض، شدد على أن الخط الأحمر لإدارته مع إيران، هو إيذاء أحد المواطنين الأمريكيين، مؤكدا أنه لم يكن هناك أي رجل او امرأة، على متن الطائرة التي أسقطها الإيرانيون.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغارديان تنشر تقريرا عن موقف ترمب من اسقاط الطائرة الأميركية المسيرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغارديان تنشر تقريرا عن موقف ترمب من اسقاط الطائرة الأميركية المسيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).