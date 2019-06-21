بانوراما اليوم 20 – 6 – 2019

2019/06/21 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: شمول واسط بخطة زراعة الشلب بواقع 50 ألف دونم .حفل يخلد شهداء سبايكر بعد مرور خمس سنوات على الفاجعة.تطوير تركيبة جديدة من الملح لا تضر بصحة الجسم.تعد ذي قار الأسوء في معدلات تجهيز الطاقة في عموم البلاد.

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