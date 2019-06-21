عاجل: تفجيرٌ انتحاري في «حُسينية» ببغداد… عشرات القتلى والجرحى

2019/06/21 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق فجَّر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه داخل حسينية “الإمام المنتظر” في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد.ويشير الاحصاء الأولي للخسائر البشرية جراء التفجير، إلى العشرات من […]

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