“بالفديو”.. هجوم انتحاري يستهدف حسينية شرقي بغداد ويخلف قتلى ومصابين

2019/06/21 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق افاد مصدر أمني ،اليوم الجمعة، بانفجار حزام ناسف داخل حسينية شرقي العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “حزاماً ناسفاً انفجر داخل حسينية الامام المنتظر في منطقة البلديات شرقي العاصمة”.وأوضح أن “الانفجار اسفر عن مقتل شخص إصابة 7 مدنيين كحصيلة اولية”.

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