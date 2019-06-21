2019/06/21 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. النفط تسمح للموظفين من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين بالتحويل من الوزارات إليها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/21 | 14:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. النفط تسمح للموظفين من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين بالتحويل من الوزارات إليها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. النفط تسمح للموظفين من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين بالتحويل من الوزارات إليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).