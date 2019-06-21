بعد 29 عاماً من غزو صدام.. الكويت تعثر على رفات مواطنيها في العراق

2019/06/21 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الكويت، الخميس، عن اكتشاف رفات لمواطنين كويتيين جنوبي العراق، بعد أكثر من 28 سنة على الاجتياح العراقي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقالت اللجنة الثلاثية المعنية بحل قضية أسرى ومرتهني الكويت التابعة للصليب الأحمر الدولي، إنه تم اكتشاف الرفات في منطقة المثنى قضاء السماوة جنوبي العراق، “ومن الممكن أنه يعود لمواطنين كويتيين من المدنيين وأسرى الحرب”.

وأضافت اللجنة في بيان أن “هذا الاكتشاف يعطي الأمل لعائلات المفقودين بعد أكثر من 28 سنة على انتهاء الحرب”.

وذكرت اللجنة أن الرفات استخرج بشكل كامل وأودع لدى دائرة الطب العدلي في بغداد، بهدف استخراج الخريطة الجينية ومطابقتها مع البصمة الوراثية لعوائل المفقودين.

وأجرى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، زيارة رسمية إلى بغداد، وصفت بالتاريخية.

وهذه الزيارة الثانية لأمير الكويت إلى العراق، إذ ترأس في 29 اذارس 2012 وفد الكويت إلى اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد.

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