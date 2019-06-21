2019/06/21 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /خطوة برس أعلن نادي تشلسي الإنجليزي، الجمعة، عن تعيين حارس مرماه التشيكي السابق بيتر تشيك في منصب المستشار الفني للنادي اللندني، وذلك بعد اعتزاله اللعب دوليا بعمر السابعة والثلاثين في أواخر مايو الماضي.وسيشغل تشيك دور المنسق مع المديرة الجديدة مارينا غرانوفسكايا وهو المنصب الذي بقي شاغرا منذ رحيل مايكل ايمينالو قبل نحو سنتين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد اعتزاله اللعب..



المخضرم تشيك يعود إلى تشيلسي وكالة خطوة برس.

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